Курочка Дементий Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1893
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Екатерина Дементьевна
Мать ребёнка: Курочкина Епикстимия (Устинья) Кузьминична
Рождение ребёнка
1899
Сын: Курочкин Дмитрий Дементьевич
Мать ребёнка: Курочкина Епикстимия (Устинья) Кузьминична
Смерть
Неизвестно