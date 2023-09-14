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Курочка Дементий Иоаннович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1893

Жена: Курочкина Епикстимия (Устинья) Кузьминична

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Екатерина Дементьевна

Мать ребёнка: Курочкина Епикстимия (Устинья) Кузьминична

Рождение ребёнка
1899

Сын: Курочкин Дмитрий Дементьевич

Мать ребёнка: Курочкина Епикстимия (Устинья) Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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