Мифтяхетдинова (Мухамеджанова) Садят
Место рожденияс.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл
Дата рождения02.03.1932
Дата смерти05.04.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1932
Отец: Мухаметджанов Даут
Мать: Мухамеджанова Хайрибя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1954
Дочь: (Мифтяхетдинова) Венера
Отец ребёнка: Мифтяхетдинов Абдулвагап
Рождение ребёнка
28.08.1958
Рождение ребёнка
09.09.1960
Рождение ребёнка
21.04.1962
Дочь: Секамова (Мифтяхетдинова) Нафися
Отец ребёнка: Мифтяхетдинов Абдулвагап
Рождение ребёнка
15.05.1964
Рождение ребёнка
28.01.1966
Дочь: Хакимова (Мифтяхетдинова) Гузял
Отец ребёнка: Мифтяхетдинов Абдулвагап
Рождение ребёнка
22.09.1968
Смерть
05.04.2009