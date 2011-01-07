Секамова (Мифтяхетдинова) Нафися
Место рожденияс.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл
Дата рождения21.04.1962
Дата смерти07.01.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Секамов Гаяр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Секамов Гаяр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Секамов Гаяр
Смерть
07.01.2011