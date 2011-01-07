Секамова (Мифтяхетдинова) Нафися — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секамова (Мифтяхетдинова) Нафися

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

21.04.1962

Дата смерти

07.01.2011

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1932 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1962

Отец: Мифтяхетдинов Абдулвагап

Мать: Мифтяхетдинова (Мухамеджанова) Садят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Секамов Гаяр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Секамов Гаяр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Секамов Гаяр

Смерть
07.01.2011

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