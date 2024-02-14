Мифтяхетдинов Абдулвагап
Место рожденияс.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл
Дата рождения04.10.1928
Дата смерти04.11.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1928
Отец: Хисяметдинов Калимулла
Мать: Хисяметдиова Зайнаб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1954
Дочь: (Мифтяхетдинова) Венера
Мать ребёнка: Мифтяхетдинова (Мухамеджанова) Садят
Рождение ребёнка
28.08.1958
Рождение ребёнка
09.09.1960
Рождение ребёнка
21.04.1962
Дочь: Секамова (Мифтяхетдинова) Нафися
Мать ребёнка: Мифтяхетдинова (Мухамеджанова) Садят
Рождение ребёнка
15.05.1964
Рождение ребёнка
28.01.1966
Дочь: Хакимова (Мифтяхетдинова) Гузял
Мать ребёнка: Мифтяхетдинова (Мухамеджанова) Садят
Рождение ребёнка
22.09.1968
Смерть
04.11.1988