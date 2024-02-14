Мифтяхетдинов Абдулвагап — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мифтяхетдинов Абдулвагап

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

04.10.1928

Дата смерти

04.11.1988

Пол

Мужской

Отец

Около 1897 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

1954 г.р.
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1962 г.р.
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1966 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1928

Отец: Хисяметдинов Калимулла

Мать: Хисяметдиова Зайнаб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтяхетдинова (Мухамеджанова) Садят

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мифтяхетдинова (Мухамеджанова) Садят

Рождение ребёнка
03.08.1954

Дочь: (Мифтяхетдинова) Венера

Мать ребёнка: Мифтяхетдинова (Мухамеджанова) Садят

Рождение ребёнка
28.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтяхетдинова (Мухамеджанова) Садят

Рождение ребёнка
09.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтяхетдинова (Мухамеджанова) Садят

Рождение ребёнка
21.04.1962

Дочь: Секамова (Мифтяхетдинова) Нафися

Мать ребёнка: Мифтяхетдинова (Мухамеджанова) Садят

Рождение ребёнка
15.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтяхетдинова (Мухамеджанова) Садят

Рождение ребёнка
28.01.1966

Дочь: Хакимова (Мифтяхетдинова) Гузял

Мать ребёнка: Мифтяхетдинова (Мухамеджанова) Садят

Рождение ребёнка
22.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтяхетдинова (Мухамеджанова) Садят

Смерть
04.11.1988

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