Григорий Фокиевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Фока Андреевич
Мать: Варвара Филипповна
1800 О родившихся Гремячка 5 19 12 Григорий Фокей Андреев
Бракосочетание
1819
Жена: Анастасия Иоакимовна
1819 О бракосочетавшихся Гремячка 5 37 4 Григорий Фокин нет 19 Фока Андреев 1800 Гремячка Настасья Якимова 19 нет нет 1800 Гремячка
Смерть
Неизвестно