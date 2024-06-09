Григорий Фокиевич 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорий Фокиевич

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1772 г.р.

Жена

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Фока Андреевич

Мать: Варвара Филипповна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1800 О родившихся Гремячка 5 19 12 Григорий Фокей Андреев
Бракосочетание
1819

Жена: Анастасия Иоакимовна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1819 О бракосочетавшихся Гремячка 5 37 4 Григорий Фокин нет 19 Фока Андреев 1800 Гремячка Настасья Якимова 19 нет нет 1800 Гремячка
Смерть
Неизвестно

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