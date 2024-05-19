Варвара Филипповна 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Варвара Филипповна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1772

Дата смерти

1824

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Филипп Васильевич

Мать: Агрипина Васильевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
требуется уточнение, возраст не совпадает
Упоминание
1787
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишеского уезда 1787 с.Гремячева 24. Василий Яковлев 79 жена его Федосья Яковлева 78 сын их Филипп 48 жена его Агрофена Васильева 46 дети их Федор 13 Хрес... Показать все
Бракосочетание
1790

Муж: Фока Андреевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1790 О бракосочетавшихся Гремячка 5 9 2 Фокей Андреев нет 20 нет нет 1770 Гремячка Варвара Филиппова 18 1772 Гремячка Льва Тимофеева Арестова крестьяне
Рождение ребёнка
1800

Сын: Григорий Фокиевич

Отец ребёнка: Фока Андреевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1800 О родившихся Гремячка 5 19 12 Григорий Фокей Андреев
Смерть
1824
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1824 О умерших Гремячка 5 42 22 Варвара Филиппова 51 1773 вдова

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