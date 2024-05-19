Варвара Филипповна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1772
Отец: Филипп Васильевич
Мать: Агрипина Васильевна
требуется уточнение, возраст не совпадает
Упоминание
1787
ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишеского уезда 1787 с.Гремячева 24. Василий Яковлев 79 жена его Федосья Яковлева 78 сын их Филипп 48 жена его Агрофена Васильева 46 дети их Федор 13 Хрес... Показать все
Бракосочетание
1790
Муж: Фока Андреевич
1790 О бракосочетавшихся Гремячка 5 9 2 Фокей Андреев нет 20 нет нет 1770 Гремячка Варвара Филиппова 18 1772 Гремячка Льва Тимофеева Арестова крестьяне
Рождение ребёнка
1800
Сын: Григорий Фокиевич
Отец ребёнка: Фока Андреевич
1800 О родившихся Гремячка 5 19 12 Григорий Фокей Андреев
Смерть
1824
1824 О умерших Гремячка 5 42 22 Варвара Филиппова 51 1773 вдова