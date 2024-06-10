Анастасия Иоакимовна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Иоаким Алексеевич
Мать: Екатерина Григорьевна
1800 О родившихся Гремячка 5 19 12 Настасья Яким Алексеев нет нет
Бракосочетание
1819
Муж: Григорий Фокиевич
1819 О бракосочетавшихся Гремячка 5 37 4 Григорий Фокин нет 19 Фока Андреев 1800 Гремячка Настасья Якимова 19 нет нет 1800 Гремячка
Смерть
1856
1856 О умерших Гремячка 5 74 2А Настасья Якимова 56 Григорий Фокиев 1800 г-жи Этковой умершего крестьянина