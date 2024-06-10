Анастасия Иоакимовна 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анастасия Иоакимовна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1800

Дата смерти

1856

Пол

Женский

Отец

До 1785 г.р.

Мать

1775 г.р.

Муж

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Иоаким Алексеевич

Мать: Екатерина Григорьевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1800 О родившихся Гремячка 5 19 12 Настасья Яким Алексеев нет нет
Бракосочетание
1819

Муж: Григорий Фокиевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1819 О бракосочетавшихся Гремячка 5 37 4 Григорий Фокин нет 19 Фока Андреев 1800 Гремячка Настасья Якимова 19 нет нет 1800 Гремячка
Смерть
1856
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1856 О умерших Гремячка 5 74 2А Настасья Якимова 56 Григорий Фокиев 1800 г-жи Этковой умершего крестьянина

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