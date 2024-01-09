Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: Мать Екатерины

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор

Отец ребёнка: Янушевич Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Янушевич Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьян

Отец ребёнка: Янушевич Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим

Отец ребёнка: Янушевич Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр

Отец ребёнка: Янушевич Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илларион

Отец ребёнка: Янушевич Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Янушевич Матвей

Смерть
Неизвестно
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