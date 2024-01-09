Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: Мать Екатерины
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор
Отец ребёнка: Янушевич Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Янушевич Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демьян
Отец ребёнка: Янушевич Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максим
Отец ребёнка: Янушевич Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр
Отец ребёнка: Янушевич Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илларион
Отец ребёнка: Янушевич Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Янушевич Матвей
Смерть
Неизвестно