Янушевич Матвей
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демьян
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максим
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илларион
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Смерть
Неизвестно