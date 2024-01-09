Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Мать Екатерины

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ракуть Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Мать Екатерины

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Мать Екатерины

Смерть
Неизвестно

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