Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Янушевич Матвей
Мать: Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Николай Никифорович
Отец ребёнка: Плотников Никифор Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Плотников Никифор Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Валентин Никифорович
Отец ребёнка: Плотников Никифор Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова - Янкушевич Нина Никифоровна
Отец ребёнка: Плотников Никифор Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Плотников Никифор Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно