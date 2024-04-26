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Велентей Василий Семёнович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1828

Дата смерти

22.04.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Велентей Семён Дмитриевич

Мать: Велентей (Страмко) Ульяна Кондратьевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей Наталья Исаевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Велентей Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Велентей Наталья Исаевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Велентей Козьма Васильевич

Мать ребёнка: Велентей Наталья Исаевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Аксёненко (Велентей) Стефанида Васильевна

Мать ребёнка: Велентей Наталья Исаевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Велентей Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Велентей Наталья Исаевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Велентей Захарий Васильевич

Мать ребёнка: Велентей Наталья Исаевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
22.04.1885 ст.
Покровское, Чернігівська область

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