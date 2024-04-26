Велентей Василий Семёнович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти22.04.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Велентей Наталья Исаевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Велентей Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Велентей Наталья Исаевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Велентей Козьма Васильевич
Мать ребёнка: Велентей Наталья Исаевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Аксёненко (Велентей) Стефанида Васильевна
Мать ребёнка: Велентей Наталья Исаевна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Велентей Наталья Исаевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Велентей Захарий Васильевич
Мать ребёнка: Велентей Наталья Исаевна
Смерть
22.04.1885 ст.