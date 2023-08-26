Велентей Наталья Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей Наталья Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Велентей Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Велентей Василий Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Велентей Козьма Васильевич

Отец ребёнка: Велентей Василий Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Аксёненко Стефанида Васильевна

Отец ребёнка: Велентей Василий Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Велентей Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Велентей Василий Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Велентей Захарий Васильевич

Отец ребёнка: Велентей Василий Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Василий Семёнович

Смерть
Неизвестно
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