Велентей Наталья Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Велентей Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Велентей Василий Семёнович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Велентей Козьма Васильевич
Отец ребёнка: Велентей Василий Семёнович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Аксёненко Стефанида Васильевна
Отец ребёнка: Велентей Василий Семёнович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Велентей Василий Семёнович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Велентей Захарий Васильевич
Отец ребёнка: Велентей Василий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно