Велентей Захарий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
15.05.1887 ст.
Рождение ребёнка
07.08.1894 ст.
Сын: Велентей Емельян Захарович
Мать ребёнка: Велентей (Кнут) Христина Козьминична
Рождение ребёнка
17.07.1898 ст.
Дочь: Велентей Ольга Захаровна
Мать ребёнка: Велентей (Кнут) Христина Козьминична
Рождение ребёнка
23.07.1901 ст.
Мать ребёнка: Велентей (Кнут) Христина Козьминична
Рождение ребёнка
04.11.1903 ст.
Дочь: Велентей Мария Захаровна
Мать ребёнка: Велентей (Кнут) Христина Козьминична
Смерть
Неизвестно