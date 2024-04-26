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Велентей Захарий Васильевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Велентей Василий Семёнович

Мать: Велентей Наталья Исаевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
15.05.1887 ст.

Жена: Велентей (Кнут) Христина Козьминична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.08.1894 ст.

Сын: Велентей Емельян Захарович

Мать ребёнка: Велентей (Кнут) Христина Козьминична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1898 ст.

Дочь: Велентей Ольга Захаровна

Мать ребёнка: Велентей (Кнут) Христина Козьминична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.07.1901 ст.

Сын: Велентей Илья Захарович

Мать ребёнка: Велентей (Кнут) Христина Козьминична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1903 ст.

Дочь: Велентей Мария Захаровна

Мать ребёнка: Велентей (Кнут) Христина Козьминична

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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