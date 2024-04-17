Короткой Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Короткова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Короткова Меланья Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Короткова Меланья Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Короткой Мартемьян Сергеевич
Мать ребёнка: Короткова Меланья Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Щербакова (Короткова) Ульяна Сергеевна
Мать ребёнка: Короткова Меланья Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Короткой Дементий Сергеевич
Мать ребёнка: Короткова Меланья Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Смерть
Неизвестно