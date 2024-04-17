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Короткой Сергей Андреевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Короткой Андрей Андреевич

Мать: Короткова (Гробова) Елена Федотовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Короткова Меланья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Короткова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Короткова Меланья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Короткой Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Короткова Меланья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Короткой Мартемьян Сергеевич

Мать ребёнка: Короткова Меланья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Щербакова (Короткова) Ульяна Сергеевна

Мать ребёнка: Короткова Меланья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Короткой Дементий Сергеевич

Мать ребёнка: Короткова Меланья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Смерть
Неизвестно

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