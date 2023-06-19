Короткова (Гробова) Елена Федотовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1721
Отец: Гробов Федот
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 32 оборот
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Короткой Герасим Андреевич
Отец ребёнка: Короткой Андрей Андреевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 32 оборот
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Короткова Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Короткой Андрей Андреевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1751
Отец ребёнка: Короткой Андрей Андреевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 32 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Короткой Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Короткой Андрей Андреевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно