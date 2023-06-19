Короткова (Гробова) Елена Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКороткова (Гробова) Елена Федотовна

Короткова (Гробова) Елена Федотовна

Место рождения

Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Гробов Федот

Мать: не указана

Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 32 оборот
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Короткой Герасим Андреевич

Отец ребёнка: Короткой Андрей Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 32 оборот
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Короткова Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Короткой Андрей Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Короткой Иван Андреевич

Отец ребёнка: Короткой Андрей Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 32 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Короткой Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Короткой Андрей Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Короткой Андрей Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно