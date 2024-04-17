Короткова Меланья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Короткова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Короткой Сергей Андреевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Короткой Сергей Андреевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Короткой Мартемьян Сергеевич
Отец ребёнка: Короткой Сергей Андреевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Щербакова (Короткова) Ульяна Сергеевна
Отец ребёнка: Короткой Сергей Андреевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Короткой Дементий Сергеевич
Отец ребёнка: Короткой Сергей Андреевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Смерть
Неизвестно