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Короткова Меланья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Короткой Сергей Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Короткова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Короткой Сергей Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Короткой Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Короткой Сергей Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Короткой Мартемьян Сергеевич

Отец ребёнка: Короткой Сергей Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Щербакова (Короткова) Ульяна Сергеевна

Отец ребёнка: Короткой Сергей Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Короткой Дементий Сергеевич

Отец ребёнка: Короткой Сергей Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Смерть
Неизвестно

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