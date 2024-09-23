Рынцев Михаил Архипович
Место рождения
Дата рождения05.11.1853 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1853 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/88504445-d293-4cab-b54e-f19714efb9ce/84 воспр Иван Николаев Рынцев
Бракосочетание
03.11.1874 ст.
Женихъ Михаилъ Архипповъ Рынцевъ , крестьянинъ села Ташлы 21год, Вѣра - дѣвица , дочь отставнаго рядоваго деревни Николаевки Николая Ѳеодорова Дубцева 17 лет https://yandex.ru/archive/catalog/5cf18d75... Показать все