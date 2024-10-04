Рынцова (Студенова Возможно) Настастья Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рынцова (Студенова Возможно) Настастья Наумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1835

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рынцов Архипп Николаевич

Рождение ребёнка
05.11.1853 ст.

Сын: Рынцев Михаил Архипович

Отец ребёнка: Рынцов Архипп Николаевич

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/88504445-d293-4cab-b54e-f19714efb9ce/84 воспр Иван Николаев Рынцев
Рождение ребёнка
Вычислено 1858 ст.

Дочь: Рынцова Домника Архипова

Отец ребёнка: Рынцов Архипп Николаевич

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.02.1859 ст.

Сын: Рынцев Тимофей Архипович

Отец ребёнка: Рынцов Архипп Николаевич

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
безсрочно отпускной солдатъ Архиппъ Николаевъ рынцевъ и законная Жена его Настасья наумова https://yandex.ru/archive/catalog/01f2e480-97db-46a4-8c63-452261e0650f/128?center=1409+2654 Оренбургскiй Мѣща... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1861 ст.

Дочь: Рынцова Матрона Архиповна

Отец ребёнка: Рынцов Архипп Николаевич

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Служащій солдатъ Архиппъ Николаевъ рынцевъ закон жена его Настасья Наумова https://yandex.ru/archive/catalog/ddcebafe-bd5a-49b8-b121-d2b642d76552/14

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