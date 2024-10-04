Рынцова (Студенова Возможно) Настастья Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1853 ст.
Отец ребёнка: Рынцов Архипп Николаевич
https://yandex.ru/archive/catalog/88504445-d293-4cab-b54e-f19714efb9ce/84 воспр Иван Николаев Рынцев
Рождение ребёнка
Вычислено 1858 ст.
Дочь: Рынцова Домника Архипова
Отец ребёнка: Рынцов Архипп Николаевич
Рождение ребёнка
18.02.1859 ст.
Отец ребёнка: Рынцов Архипп Николаевич
безсрочно отпускной солдатъ Архиппъ Николаевъ рынцевъ и законная Жена его Настасья наумова https://yandex.ru/archive/catalog/01f2e480-97db-46a4-8c63-452261e0650f/128?center=1409+2654 Оренбургскiй Мѣща... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1861 ст.
Дочь: Рынцова Матрона Архиповна
Отец ребёнка: Рынцов Архипп Николаевич
Служащій солдатъ Архиппъ Николаевъ рынцевъ закон жена его Настасья Наумова https://yandex.ru/archive/catalog/ddcebafe-bd5a-49b8-b121-d2b642d76552/14