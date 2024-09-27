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Рынцова Матрона Архиповна

Место рождения

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

21.03.1861 ст.

Дата смерти

20.05.1861 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1861 ст.

Отец: Рынцов Архипп Николаевич

Мать: Рынцова (Студенова Возможно) Настастья Наумова

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Служащій солдатъ Архиппъ Николаевъ рынцевъ закон жена его Настасья Наумова https://yandex.ru/archive/catalog/ddcebafe-bd5a-49b8-b121-d2b642d76552/14
Смерть
20.05.1861 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Служащаго солдата Архипа Николаева рынцева дочь Матрена 2 месяцев от младенческой https://yandex.ru/archive/catalog/ddcebafe-bd5a-49b8-b121-d2b642d76552/60?center=1375+3426

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