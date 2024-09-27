Рынцова Матрона Архиповна
Место рождения
Дата рождения21.03.1861 ст.
Дата смерти20.05.1861 ст.
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1861 ст.
Служащій солдатъ Архиппъ Николаевъ рынцевъ закон жена его Настасья Наумова https://yandex.ru/archive/catalog/ddcebafe-bd5a-49b8-b121-d2b642d76552/14
Смерть
20.05.1861 ст.
Служащаго солдата Архипа Николаева рынцева дочь Матрена 2 месяцев от младенческой https://yandex.ru/archive/catalog/ddcebafe-bd5a-49b8-b121-d2b642d76552/60?center=1375+3426