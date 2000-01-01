Лялина (Кратц) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кратц Иван Фёдорович
Мать: Кратц Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Лялина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Лялин Николай Евсеевич
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Лялин Николай Евсеевич
Рождение ребёнка
10.05.1871
Дочь: Лялина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Лялин Николай Евсеевич
Рождение ребёнка
25.05.1872
Сын: Лялин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Лялин Николай Евсеевич
Рождение ребёнка
13.08.1873
Дочь: Лялина Вера Николаевна
Отец ребёнка: Лялин Николай Евсеевич
Рождение ребёнка
18.09.1874
Дочь: Лялина Софья Николаевна
Отец ребёнка: Лялин Николай Евсеевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Лялин Валериан Николаевич
Отец ребёнка: Лялин Николай Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно