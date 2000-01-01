Лялина (Кратц) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛялина (Кратц) Мария Ивановна

Лялина (Кратц) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кратц Иван Фёдорович

Мать: Кратц Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Лялина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Лялин Николай Евсеевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Лялин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Лялин Николай Евсеевич

Рождение ребёнка
10.05.1871

Дочь: Лялина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Лялин Николай Евсеевич

Рождение ребёнка
25.05.1872

Сын: Лялин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Лялин Николай Евсеевич

Рождение ребёнка
13.08.1873

Дочь: Лялина Вера Николаевна

Отец ребёнка: Лялин Николай Евсеевич

Рождение ребёнка
18.09.1874

Дочь: Лялина Софья Николаевна

Отец ребёнка: Лялин Николай Евсеевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Лялин Валериан Николаевич

Отец ребёнка: Лялин Николай Евсеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лялин Николай Евсеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close