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Кратц Иван Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1818

Дата смерти

21.02.1868

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кратц Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кратц Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лялина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кратц Мария Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кратц Мария Гавриловна

Смерть
21.02.1868
Место погребения: Русское кладбище, г. Гельсингфорс, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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