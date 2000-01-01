Кратц Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1818
Дата смерти21.02.1868
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кратц Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лялина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кратц Мария Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кратц Мария Гавриловна
Смерть
21.02.1868
Место погребения: Русское кладбище, г. Гельсингфорс, Великое княжество Финляндское, Российская Империя