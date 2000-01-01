Лялин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Лялин Николай Евсеевич
Мать: Лялина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Лялина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Лялина Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Лялин Константин Николаевич
Мать ребёнка: Лялина Анна Константиновна
Рождение ребёнка
01.01.1909
Сын: Лялин Лев Николаевич
Мать ребёнка: Лялина Анна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1920
Умер от тифа.