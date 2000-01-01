Лялин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялин Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Лялин Николай Евсеевич

Мать: Лялина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Лялина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Лялина Анна Константиновна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Лялин Константин Николаевич

Мать ребёнка: Лялина Анна Константиновна

Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Лялин Лев Николаевич

Мать ребёнка: Лялина Анна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лялина Анна Константиновна

Смерть
1920
Умер от тифа.
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