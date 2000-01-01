Лялина (Князева) Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1878
Дата смерти1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1878
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Лялина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Лялин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Лялин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Лялин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1909
Сын: Лялин Лев Николаевич
Отец ребёнка: Лялин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1920