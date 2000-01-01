Лялина (Князева) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялина (Князева) Анна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1878

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1878

Отец: Романов Константин Николаевич

Мать: Кузнецова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Лялина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Лялин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Лялин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Лялин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Лялин Лев Николаевич

Отец ребёнка: Лялин Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лялин Николай Николаевич

Смерть
1920
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