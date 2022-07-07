Романов Константин Николаевич 09.09.1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романов Константин Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.09.1827, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 13.01.1892, Павловск, Царскосельский уезд

Отец
Романов Николай Павлович25.06.1796 г.р.
Мать
Романова (Прусская-Гогенцоллерн) Александра (Фредерика Луиза Шарлота Вильгельмина) Фёдоровна13.07.1898 г.р.
Супруги
Романова (Саксен-Альтенбургская) Александра (Фридерика-Генриетта-Паултна-Марианна-Елизавета) Иосифовна08.07.1830 г.р.
Дети
Романов Константин Константинович22.08.1858 г.р.
Лялина (Князева) Анна Константиновна?.03.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1827

Отец: Романов Николай Павлович

Мать: Романова (Прусская-Гогенцоллерн) Александра (Фредерика Луиза Шарлота Вильгельмина) Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
11.09.1848

Жена: Романова (Саксен-Альтенбургская) Александра (Фридерика-Генриетта-Паултна-Марианна-Елизавета) Иосифовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
22.08.1858

Сын: Романов Константин Константинович

Мать ребёнка: Романова (Саксен-Альтенбургская) Александра (Фридерика-Генриетта-Паултна-Марианна-Елизавета) Иосифовна

Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд

Рождение ребёнка
?.03.1878

Дочь: Лялина (Князева) Анна Константиновна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Васильевна

Смерть
13.01.1892
Павловск, Царскосельский уезд

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