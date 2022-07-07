Романов Константин Николаевич
мужской, родился 09.09.1827, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 13.01.1892, Павловск, Царскосельский уезд
ОтецРоманов Николай Павлович25.06.1796 г.р.
Супруги
Дети
Романов Константин Константинович22.08.1858 г.р.
Лялина (Князева) Анна Константиновна?.03.1878 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
09.09.1827
Отец: Романов Николай Павлович
Мать: Романова (Прусская-Гогенцоллерн) Александра (Фредерика Луиза Шарлота Вильгельмина) Фёдоровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
11.09.1848
Жена: Романова (Саксен-Альтенбургская) Александра (Фридерика-Генриетта-Паултна-Марианна-Елизавета) Иосифовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.08.1858
Сын: Романов Константин Константинович
Мать ребёнка: Романова (Саксен-Альтенбургская) Александра (Фридерика-Генриетта-Паултна-Марианна-Елизавета) Иосифовна
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1878
Дочь: Лялина (Князева) Анна Константиновна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Васильевна
Смерть
13.01.1892
Павловск, Царскосельский уезд