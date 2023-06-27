Романова (Саксен-Альтенбургская) Александра (Фридерика-Генриетта-Паултна-Марианна-Елизавета) Иосифовна 08.07.1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романова (Саксен-Альтенбургская) Александра (Фридерика-Генриетта-Паултна-Марианна-Елизавета) Иосифовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 08.07.1830, г. Альтенбург, Герцогство Саксен-Альтенбург

умерла 06.07.1911, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Романов Константин Николаевич09.09.1827 г.р.
Дети
Романов Константин Константинович22.08.1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1830

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Альтенбург, Герцогство Саксен-Альтенбург

Бракосочетание
11.09.1848

Муж: Романов Константин Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
22.08.1858

Сын: Романов Константин Константинович

Отец ребёнка: Романов Константин Николаевич

Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд

Смерть
06.07.1911
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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