Романова (Саксен-Альтенбургская) Александра (Фридерика-Генриетта-Паултна-Марианна-Елизавета) Иосифовна
женский, родилась 08.07.1830, г. Альтенбург, Герцогство Саксен-Альтенбург
умерла 06.07.1911, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Романов Константин Николаевич09.09.1827 г.р.
Дети
Романов Константин Константинович22.08.1858 г.р.
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Комментарий
Рождение
08.07.1830
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Альтенбург, Герцогство Саксен-Альтенбург
Бракосочетание
11.09.1848
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.08.1858
Сын: Романов Константин Константинович
Отец ребёнка: Романов Константин Николаевич
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
06.07.1911
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург