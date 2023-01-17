Мышин Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Мышин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1930
Рождение ребёнка
01.11.1941
Рождение ребёнка
19.08.1946
Рождение ребёнка
18.05.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мышина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Алефтина Алексеевна
Мать ребёнка: Мышина Анастасия
Смерть
1989
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область