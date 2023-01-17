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Мышин Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Мышин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мышина Анастасия

Рождение ребёнка
01.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мышина Анастасия

Рождение ребёнка
19.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мышина Анастасия

Рождение ребёнка
18.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мышина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мышина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Алефтина Алексеевна

Мать ребёнка: Мышина Анастасия

Смерть
1989
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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