Мышина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
19.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
18.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Алефтина Алексеевна

Отец ребёнка: Мышин Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мышин Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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