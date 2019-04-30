Дмитриева (Мышина) Алефтина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Мышина) Алефтина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.04.2019

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мышин Алексей Васильевич

Мать: Мышина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Владимир

Смерть
30.04.2019
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