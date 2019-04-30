Дмитриева (Мышина) Алефтина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.04.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мышин Алексей Васильевич
Мать: Мышина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Владимир
Смерть
30.04.2019