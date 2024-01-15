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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мышина) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Мышин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мышин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Мышин Василий

Рождение ребёнка
1910

Сын: Мышин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Мышин Василий

Рождение ребёнка
1913

Сын: Мышин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мышин Василий

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