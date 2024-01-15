?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мышина) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Мышин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мышин Василий
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Мышин Василий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мышин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мышин Василий