Мышин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Мышин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мышина Евдокия Кузминична
Рождение ребёнка
03.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мышина Евдокия Кузминична
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область