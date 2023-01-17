Мышин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышин Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Мышин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мышина Евдокия Кузминична

Рождение ребёнка
03.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мышина Евдокия Кузминична

Смерть
1973
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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