Титова (Титова) Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Титова) Параскева Федоровна

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Место рождения

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

18.10.1907

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1907

Отец: Титов Федор Терентьевич

Мать: Титова Акулина Ивановна

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
?.08.1927

Муж: Семибратов Иван Григорьевич

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.12.1930

Дочь: Кузнецова Генриетта Ивановна

Отец ребёнка: Семибратов Иван Григорьевич

Каракульское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семибратов Иван Григорьевич

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1980
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
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