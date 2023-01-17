Титова (Титова) Параскева Федоровна
Место рождения
Дата рождения18.10.1907
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1907
Отец: Титов Федор Терентьевич
Мать: Титова Акулина Ивановна
Бракосочетание
?.08.1927
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.12.1930
Дочь: Кузнецова Генриетта Ивановна
Отец ребёнка: Семибратов Иван Григорьевич
Каракульское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.12.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семибратов Иван Григорьевич
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1980
Снежинск, Снежинский, Челябинская область