Кузнецова (Семибратова) Генриетта Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.12.1930
Дата смерти28.03.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1930
Рождение ребёнка
16.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
05.03.1960
Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.2017
Бобруйск, Могилёвская область