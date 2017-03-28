Кузнецова (Семибратова) Генриетта Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Семибратова) Генриетта Ивановна

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Место рождения

Каракульское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

01.12.1930

Дата смерти

28.03.2017

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1930

Отец: Семибратов Иван Григорьевич

Мать: Титова Павла Федоровна

Каракульское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Александрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.03.1960

Сын: Кузнецов Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Александрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Юрий Александрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
28.03.2017
Бобруйск, Могилёвская область
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