Титов Федор Терентьевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1864
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1864
Отец: Титов Терентий Прокопьевич
Мать: Мария
Бракосочетание
19.04.1882
Жена: Титова Анастасия
Рождение ребёнка
До 1905
Мать ребёнка: Титова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
До 1905
Мать ребёнка: Титова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1907
Дочь: Титова Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Титова Акулина Ивановна
Смерть
1940