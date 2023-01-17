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Титов Федор Терентьевич

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Место рождения

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

08.02.1864

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1864

Отец: Титов Терентий Прокопьевич

Мать: Мария

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
19.04.1882

Жена: Титова Анастасия

Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Титов Павел Федорович

Мать ребёнка: Титова Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Титов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Титова Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
18.10.1907

Дочь: Титова Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Титова Акулина Ивановна

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1940
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