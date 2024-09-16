Матрона Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1902 ст.
Отец ребёнка: Титов Федор Терентьевич
АЗГО, МК И-56-1-33, стр. 492об-433, запись 37, 1902г.
Рождение ребёнка
06.03.1908
Дочь: Титова Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Титов Федор Терентьевич
ОГАЧО, МК И-226-32-19 1908г.