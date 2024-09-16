Матрона Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1902 ст.

Сын: Титов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Титов Федор Терентьевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
АЗГО, МК И-56-1-33, стр. 492об-433, запись 37, 1902г.
Рождение ребёнка
06.03.1908

Дочь: Титова Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Титов Федор Терентьевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
ОГАЧО, МК И-226-32-19 1908г.

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