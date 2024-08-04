Агафонов Гавриил Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
09.10.1894
Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Жених - Завода Гавриил Антонов Агафонов, правосл., первым браком – 19 лет Невеста – того же завода крестьянка Наталия Васильева Гомаюнова, правосл., первым браком – 19 лет. Поручители по жениху завода... Показать все
Смерть
Неизвестно