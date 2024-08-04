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Агафонов Гавриил Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Агафонов Антон Ефимов

Мать: Агафонова (Арефьева) Ольга Лукьянова

Бракосочетание
09.10.1894

Жена: Агафонова (Гомаюнова) Наталия Васильева

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Жених - Завода Гавриил Антонов Агафонов, правосл., первым браком – 19 лет Невеста – того же завода крестьянка Наталия Васильева Гомаюнова, правосл., первым браком – 19 лет. Поручители по жениху завода... Показать все
Смерть
Неизвестно

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