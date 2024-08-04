Агафонова (Гомаюнова) Наталия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Гомаюнова) Наталия Васильева

Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.10.1894

Муж: Агафонов Гавриил Антонов

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Жених - Завода Гавриил Антонов Агафонов, правосл., первым браком – 19 лет Невеста – того же завода крестьянка Наталия Васильева Гомаюнова, правосл., первым браком – 19 лет. Поручители по жениху завода... Показать все

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