Агафонова (Гомаюнова) Наталия Васильева
Место рождения
Дата рождения1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1894
Жених - Завода Гавриил Антонов Агафонов, правосл., первым браком – 19 лет Невеста – того же завода крестьянка Наталия Васильева Гомаюнова, правосл., первым браком – 19 лет. Поручители по жениху завода... Показать все