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Рыжихин Иван Иванов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.04.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1814 ст.

Отец: Иван Михайлов

Мать: Федосья Кириллова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.05.1829 ст.

Жена: Ирина Павлова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.10.1835 ст.

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Ирина Павлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.07.1837 ст.

Сын: Рыжихин Илья Иванов

Мать ребёнка: Ирина Павлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
С 1837 ст.
Отдан в рекруты, в 1837 году
Смерть
Неизвестно
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