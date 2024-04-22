Рыжихин Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения18.04.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1814 ст.
Отец: Иван Михайлов
Мать: Федосья Кириллова
Бракосочетание
12.05.1829 ст.
Жена: Ирина Павлова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.10.1835 ст.
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Ирина Павлова
Рождение ребёнка
10.07.1837 ст.
Сын: Рыжихин Илья Иванов
Мать ребёнка: Ирина Павлова
Военная служба
С 1837 ст.
Отдан в рекруты, в 1837 году
Смерть
Неизвестно