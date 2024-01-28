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Федосья Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

10.11.1851 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
21.01.1801 ст.

Сын: Максим Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.08.1806 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.05.1809 ст.

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.02.1811 ст.

Сын: Рыжихин Сидор Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.04.1814 ст.

Сын: Рыжихин Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.09.1817 ст.

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
10.11.1851 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости

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