Федосья Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти10.11.1851 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
21.01.1801 ст.
Сын: Максим Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
05.08.1806 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
23.05.1809 ст.
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
04.02.1811 ст.
Сын: Рыжихин Сидор Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
18.04.1814 ст.
Сын: Рыжихин Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
20.09.1817 ст.
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Смерть
10.11.1851 ст.
От старости