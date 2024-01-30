Ирина Павлова
Место рождения
Дата рождения12.04.1815 ст.
Дата смерти13.01.1866 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1829 ст.
Муж: Рыжихин Иван Иванов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.10.1835 ст.
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Рыжихин Иван Иванов
Рождение ребёнка
10.07.1837 ст.
Сын: Рыжихин Илья Иванов
Отец ребёнка: Рыжихин Иван Иванов
Рождение ребёнка
26.02.1843 ст.
Сын: Конон Иванов
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный
Смерть
13.01.1866 ст.
От горячки