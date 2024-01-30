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Ирина Павлова

Место рождения

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.04.1815 ст.

Дата смерти

13.01.1866 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.05.1829 ст.

Муж: Рыжихин Иван Иванов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.10.1835 ст.

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Рыжихин Иван Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.07.1837 ст.

Сын: Рыжихин Илья Иванов

Отец ребёнка: Рыжихин Иван Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.02.1843 ст.

Сын: Конон Иванов

Отец ребёнка: не указан

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Незаконнорожденный
Смерть
13.01.1866 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От горячки

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