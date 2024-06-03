Федоренко Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоренко Дмитрий Андреевич

Федоренко Дмитрий Андреевич

Место рождения

Алёшки

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Федоренко Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоренко (Малюта) Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвиненко (Федоренко) Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849

Сын: Федоренко Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Якименко (Федоренко) Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1875 ст.

Сын: Федоренко Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Федоренко (Малюта) Лукерья Ивановна

Багратионово, Евпаторийский уезд, Таврическая губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.