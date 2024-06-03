Федоренко Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Федоренко Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвиненко (Федоренко) Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849
Сын: Федоренко Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Якименко (Федоренко) Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1875 ст.
Сын: Федоренко Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Федоренко (Малюта) Лукерья Ивановна
Багратионово, Евпаторийский уезд, Таврическая губерния
Смерть
Неизвестно