Федоренко Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1848 и 1849
Дата смерти20.01.1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1848 и 1849
Отец: Федоренко Дмитрий Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1891
Дочь: Федоренко Анна Ивановна
Мать ребёнка: Федоренко (Шевченкова) Гликерия Никифоровна
Рождение ребёнка
24.09.1895
Сын: Федоренко Харитон Иванович
Мать ребёнка: Федоренко (Шевченкова) Гликерия Никифоровна
Смерть
20.01.1914