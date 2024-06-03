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Федоренко Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1848 и 1849

Дата смерти

20.01.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1848 и 1849

Отец: Федоренко Дмитрий Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоренко (Шевченкова) Гликерия Никифоровна

Рождение ребёнка
22.09.1891

Дочь: Федоренко Анна Ивановна

Мать ребёнка: Федоренко (Шевченкова) Гликерия Никифоровна

Черноморское, Черноморский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.09.1895

Сын: Федоренко Харитон Иванович

Мать ребёнка: Федоренко (Шевченкова) Гликерия Никифоровна

Черноморское, Черноморский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
20.01.1914
Черноморское, Черноморский муниципальный район, Республика Крым

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