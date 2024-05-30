Якименко (Федоренко) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Федоренко Дмитрий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1882 ст.
Сын: Якименко Гавриил Романович
Отец ребёнка: Якименко Роман Иванович
Оленевка, Черноморский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно