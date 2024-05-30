Якименко (Федоренко) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкименко (Федоренко) Екатерина Дмитриевна

Якименко (Федоренко) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1833 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Федоренко Дмитрий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1882 ст.

Сын: Якименко Гавриил Романович

Отец ребёнка: Якименко Роман Иванович

Оленевка, Черноморский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.