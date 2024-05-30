Федоренко (Малюта) Лукерья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиПосле 1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1875 ст.
Сын: Федоренко Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Федоренко Дмитрий Андреевич
Багратионово, Евпаторийский уезд, Таврическая губерния
Смерть
После 1881