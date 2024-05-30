Федоренко (Малюта) Лукерья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Малюта) Лукерья Ивановна

Место рождения

Берислав

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

После 1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
29.04.1875 ст.

Сын: Федоренко Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Федоренко Дмитрий Андреевич

Багратионово, Евпаторийский уезд, Таврическая губерния
Смерть
После 1881

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