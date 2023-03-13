Сидоренкова (Куватова) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоренкова (Куватова) Дарія

Сидоренкова (Куватова) Дарія

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.03.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1847

Отец: Куватовъ Яковъ

Мать: Куватова (Юскова) Лукерья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.10.1865

Муж: Сидоренковъ Митрофанъ

Рождение ребёнка
01.11.1866

Дочь: Таракина (Сидоренкова) Прасковія

Отец ребёнка: Сидоренковъ Митрофанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1869

Сын: Сидоренковъ Федоръ

Отец ребёнка: Сидоренковъ Митрофанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1870

Дочь: Горшенина (Сидоренкова) Васса

Отец ребёнка: Сидоренковъ Митрофанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1872

Дочь: (Сидоренкова) Анастасія

Отец ребёнка: Сидоренковъ Митрофанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1874

Сын: Сидоренковъ Федоръ

Отец ребёнка: Сидоренковъ Митрофанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Лиходумова (Сидоренкова) Надежда

Отец ребёнка: Сидоренковъ Митрофанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1879

Сын: Сидоренковъ Игнатій

Отец ребёнка: Сидоренковъ Митрофанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Сидоренковъ Алексѣй

Отец ребёнка: Сидоренковъ Митрофанъ

Рождение ребёнка
12.06.1884

Сын: Сидоренковъ Петръ

Отец ребёнка: Сидоренковъ Митрофанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.