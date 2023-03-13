Сидоренкова (Куватова) Дарія
Место рождения
Дата рождения08.03.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1847
Отец: Куватовъ Яковъ
Бракосочетание
27.10.1865
Рождение ребёнка
01.11.1866
Дочь: Таракина (Сидоренкова) Прасковія
Отец ребёнка: Сидоренковъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
01.02.1869
Сын: Сидоренковъ Федоръ
Отец ребёнка: Сидоренковъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
14.08.1870
Дочь: Горшенина (Сидоренкова) Васса
Отец ребёнка: Сидоренковъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
26.10.1872
Дочь: (Сидоренкова) Анастасія
Отец ребёнка: Сидоренковъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
24.02.1874
Сын: Сидоренковъ Федоръ
Отец ребёнка: Сидоренковъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Лиходумова (Сидоренкова) Надежда
Отец ребёнка: Сидоренковъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
20.01.1879
Сын: Сидоренковъ Игнатій
Отец ребёнка: Сидоренковъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Сидоренковъ Алексѣй
Отец ребёнка: Сидоренковъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
12.06.1884
Сын: Сидоренковъ Петръ
Отец ребёнка: Сидоренковъ Митрофанъ