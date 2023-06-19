Куватова (Юскова) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куватова (Юскова) Лукерья

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.04.1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1821

Отец: Юсковъ Яковъ

Мать: Юскова Вера Ефимова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1841

Муж: Куватовъ Яковъ

Рождение ребёнка
27.06.1843

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1846

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1847

Дочь: Сидоренкова Дарія

Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1849

Сын: Куватовъ Андрей

Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1851

Сын: Куватовъ Сергей

Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1853

Сын: Куватовъ Иванъ

Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1854

Сын: Куватовъ Василий

Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1855

Сын: Куватовъ Кузьма

Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1859

Дочь: Иевлева Пелагея

Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1861

Дочь: Куватова Наталья

Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1862

Дочь: Куватова Наталья

Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан