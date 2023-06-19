Куватова (Юскова) Лукерья
Место рождения
Дата рождения29.04.1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.04.1821
Отец: Юсковъ Яковъ
Мать: Юскова Вера Ефимова
Бракосочетание
31.01.1841
Муж: Куватовъ Яковъ
Рождение ребёнка
27.06.1843
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ
Рождение ребёнка
01.04.1846
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ
Рождение ребёнка
08.03.1847
Дочь: Сидоренкова Дарія
Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ
Рождение ребёнка
12.08.1849
Сын: Куватовъ Андрей
Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ
Рождение ребёнка
04.10.1851
Сын: Куватовъ Сергей
Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ
Рождение ребёнка
22.02.1853
Сын: Куватовъ Иванъ
Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ
Рождение ребёнка
10.04.1854
Сын: Куватовъ Василий
Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ
Рождение ребёнка
01.11.1855
Сын: Куватовъ Кузьма
Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ
Рождение ребёнка
26.04.1859
Дочь: Иевлева Пелагея
Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ
Рождение ребёнка
23.08.1861
Дочь: Куватова Наталья
Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ
Рождение ребёнка
28.08.1862
Дочь: Куватова Наталья
Отец ребёнка: Куватовъ Яковъ