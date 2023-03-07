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Юсковъ Яковъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1789

Дата смерти

30.03.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Юсковъ Василий

Мать: Юскова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1804

Жена: Юскова Вера Ефимова

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Вавилова Анна

Мать ребёнка: Юскова Вера Ефимова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Юсковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Юскова Вера Ефимова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1813

Сын: Юсковъ Григорий

Мать ребёнка: Юскова Вера Ефимова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Хуртина? Прасковья

Мать ребёнка: Юскова Вера Ефимова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Юсковъ Иванъ

Мать ребёнка: Юскова Вера Ефимова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1821

Дочь: Куватова Лукерья

Мать ребёнка: Юскова Вера Ефимова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Малкина Матрена

Мать ребёнка: Юскова Вера Ефимова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Запонова Агрипина

Мать ребёнка: Юскова Вера Ефимова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Юскова Вера Ефимова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
30.03.1863
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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