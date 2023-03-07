Юсковъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти30.03.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Юсковъ Василий
Мать: Юскова Марфа
Бракосочетание
24.01.1804
Жена: Юскова Вера Ефимова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Вавилова Анна
Мать ребёнка: Юскова Вера Ефимова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Юсковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Юскова Вера Ефимова
Рождение ребёнка
27.09.1813
Сын: Юсковъ Григорий
Мать ребёнка: Юскова Вера Ефимова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Хуртина? Прасковья
Мать ребёнка: Юскова Вера Ефимова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Юсковъ Иванъ
Мать ребёнка: Юскова Вера Ефимова
Рождение ребёнка
29.04.1821
Дочь: Куватова Лукерья
Мать ребёнка: Юскова Вера Ефимова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Малкина Матрена
Мать ребёнка: Юскова Вера Ефимова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Запонова Агрипина
Мать ребёнка: Юскова Вера Ефимова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Юскова Вера Ефимова
Смерть
30.03.1863