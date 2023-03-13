Юсковъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти?.06.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Юсковъ Мосей
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Матюнкова Ульяна
Мать ребёнка: Юскова Марфа
Рождение ребёнка
14.12.1785
Дочь: Бахарева Настасья
Мать ребёнка: Юскова Марфа
Рождение ребёнка
25.06.1788
Дочь: Февронья
Мать ребёнка: Юскова Марфа
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789
Сын: Юсковъ Яковъ
Мать ребёнка: Юскова Марфа
Рождение ребёнка
1797
Сын: Юсковъ Афонасий
Мать ребёнка: Юскова Марфа
Бракосочетание
13.11.1804
Жена: Ленкова Юскова Авдотья
Рождение ребёнка
12.03.1810
Сын: Юсковъ Алексей
Мать ребёнка: Ленкова Юскова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юскова Марфа
Смерть
?.06.1836