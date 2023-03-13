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Юсковъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

?.06.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Юсковъ Мосей

Мать: Юскова Катерина Васильева

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Матюнкова Ульяна

Мать ребёнка: Юскова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1785

Дочь: Бахарева Настасья

Мать ребёнка: Юскова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1788

Дочь: Февронья

Мать ребёнка: Юскова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Юсковъ Яковъ

Мать ребёнка: Юскова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Юсковъ Афонасий

Мать ребёнка: Юскова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.11.1804

Жена: Ленкова Юскова Авдотья

Рождение ребёнка
12.03.1810

Сын: Юсковъ Алексей

Мать ребёнка: Ленкова Юскова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юскова Марфа

Смерть
?.06.1836
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