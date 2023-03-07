Сидоренковъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения24.02.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1874
Отец: Сидоренковъ Митрофанъ
Мать: Сидоренкова Дарія
Бракосочетание
04.02.1894
Жена: Сидоренкова Варвара
Рождение ребёнка
12.10.1895
Сын: Сидоренковъ Ефимъ
Мать ребёнка: Сидоренкова Варвара
Рождение ребёнка
18.06.1898
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Сидоренкова Варвара
Рождение ребёнка
21.02.1905
Сын: Сидоренковъ Иванъ
Мать ребёнка: Сидоренкова Варвара