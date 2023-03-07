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Сидоренковъ Федоръ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.02.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1874

Отец: Сидоренковъ Митрофанъ

Мать: Сидоренкова Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1894

Жена: Сидоренкова Варвара

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1895

Сын: Сидоренковъ Ефимъ

Мать ребёнка: Сидоренкова Варвара

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1898

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Сидоренкова Варвара

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1905

Сын: Сидоренковъ Иванъ

Мать ребёнка: Сидоренкова Варвара

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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