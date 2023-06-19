Горшенина (Сидоренкова) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Сидоренкова) Васса

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.08.1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1870

Отец: Сидоренковъ Митрофанъ

Мать: Сидоренкова Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Горшенина Стефанида

Отец ребёнка: Горшенинъ Матвѣй

Рождение ребёнка
01.09.1893

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Горшенинъ Матвѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1896

Дочь: Горшенина Евдокия

Отец ребёнка: Горшенинъ Матвѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшенинъ Иванъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Матвѣй