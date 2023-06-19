Горшенина (Сидоренкова) Васса
Место рождения
Дата рождения14.08.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1870
Отец: Сидоренковъ Митрофанъ
Мать: Сидоренкова Дарія
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Горшенина Стефанида
Отец ребёнка: Горшенинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
01.09.1893
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Горшенинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
28.02.1896
Дочь: Горшенина Евдокия
Отец ребёнка: Горшенинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшенинъ Иванъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Матвѣй